WSJ: частина закритого ядерного полігону в КНДР була, можливо, непридатна для випробувань
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Частина ядерного полігону Пунгері, про закриття якого лідер КНДР Кім чени Ин оголосив 21 квітня, можливо, непридатна до використання в зв'язку з обваленням підземної порожнини, однак не всі експерти поділяють цю точку зору. Про це повідомила в середу газета The Wall Street Journal з посиланням на дані китайських сейсмологів, інформує УНН.
Сейсмологи проаналізували дані про зроблене у вересні 2017 року підземне ядерне випробування, яке викликало підземний поштовх магнітудою 6,4. Через вісім з половиною хвилин після цього пішов слабший підземний поштовх магнітудою 4,1. На думку експертів, другий підземний поштовх — результат обвалення порід над порожниною, що виникла при ядерному вибуху. “Це обвалення, ймовірно, робить підземну інфраструктуру під горою Мантап непридатною для подальших ядерних випробувань”, — наводить газета цитату з дослідження, представленого вперше в грудні минулого року на конференції Американського геофізичного союзу. Автори дослідження попереджали про можливість “екологічної катастрофи” у разі проведення ще одного настільки ж потужного випробування.
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У той же час, зазначила The Wall Street Journal з посиланням на професора-сейсмолога Вень Ляньсіна з нью-йоркського Університету Стоні-Брук, у тій версії статті, яка представлена для публікації в американському журналі, твердження про непридатність полігону для подальших випробувань буде викреслено. Він не дав пояснень, чому було прийнято таке рішення.
Експерти Американо-корейського інституту при Університеті Джонса Гопкінса в Балтіморі (штат Меріленд), за даними газети, вважають, що лише одна з ділянок ядерного полігону не використовується, а дві інші придатні для проведення випробувань.
Нагадаємо, 21 квітня Кім Чен Ин за підсумками пленарної сесії ЦК Трудової партії Кореї, КНДР зупиняє ядерні та ракетні випробування, завершує роботу свого ядерного полігону на півночі країни і приєднується до глобального процесу ядерного роззброєння у відповідності зі своєю новою стратегією побудови соціалістичної економіки.