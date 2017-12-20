WOG поделился опытом: платить биткоинами не сложно

“На сегодня наши клиенты могут совершать покупки с помощью Webmoney, Приват24, Еasypay, либо традиционно — платежной картой”, — рассказали в WOG.

Возможность покупать топливо за биткоины клиенты компании получили с начала 2017 года.

“WOG — инновационная компания, поэтому мы стараемся использовать все актуальные технологические и digital решения, а также активно внедрять их в бизнес. Мы начали принимать криптовалюту с начала 2017 года, когда PayMaster добавил такую возможность”, — уточнили в пресс-службе.

Способ оплаты за топливо криптовалютой достаточно прост, убеждает оператор.

"Для этого покупателю нужно зайти в раздел “Покупка топлива онлайн”. Это можно сделать при помощи мобильного приложения WOG, либо на сайте компании. Далее стоит ввести номер своей карты лояльности, выбрать вид топлива и объем. После — нужно выбрать способ оплаты, в нашем случае — это bitcoins.

После на кошелек клиента в приложении WOG PRIDE зачисляются литры купленного топлива. Чтобы ими заправиться, достаточно проинформировать оператора на кассе о том, что вы хотите списать литры с вашей карты или с приложения", — объяснили в компании.

В пресс-службе отметили, что интерес клиентов к данной услуге растет.

"Хотя доля оплаты в bitcoins в разрезе всех транзакций минимальная, люди все чаще присматриваются к данной возможности", — рассказали в WOG.