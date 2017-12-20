WOG поділився досвідом: платити біткоінами не складно
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Компанія WOG - одна з перших на ринку, хто почав приймати розрахунок за паливо і товари біткоінами. Надаючи таку можливість своїм клієнтам, мережа АЗК прагне задовольнити інтерес і потреби сучасного покупця. Про це УНН розповіли в компанії.
“На сьогодні наші клієнти можуть здійснювати покупки за допомогою Webmoney, Приват24, Еasypay, або традиційно — платіжною карткою”, — розповіли в WOG.
Можливість купувати паливо за біткоіни клієнти компанії отримали з початку 2017 року.
“WOG — інноваційна компанія, тому ми намагаємося використовувати всі актуальні технологічні та digital рішення, а також активно впроваджувати їх в бізнес. Ми почали приймати криптовалюту з початку 2017 року, коли PayMaster додав таку можливість”, - уточнили в прес-службі.
Спосіб оплати за паливо криптовалютою досить простий, переконує оператор.
“Для цього покупцеві потрібно зайти в розділ ”Покупка палива онлайн“. Це можна зробити за допомогою мобільного додатку WOG, або на сайті компанії. Далі слід ввести номер своєї картки лояльності, вибрати вид палива і обсяг. Потім — потрібно вибрати спосіб оплати, в нашому випадку — це bitcoins.
Після на гаманець клієнта в додатку WOG PRIDE зараховуються літри купленого палива. Щоб ними заправитися, досить проінформувати оператора на касі про те, що ви хочете списати літри з вашої картки або з додатку”, - пояснили в компанії.
У прес-службі відзначили, що інтерес клієнтів до цієї послуги зростає.
“Хоча частка оплати в bitcoins в розрізі всіх транзакцій мінімальна, люди все частіше придивляються до цієї можливості”, — розповіли в WOG.