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WOG поділився досвідом: платити біткоінами не складно

Київ • УНН

 • 8668 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Компанія WOG - одна з перших на ринку, хто почав приймати розрахунок за паливо і товари біткоінами. Надаючи таку можливість своїм клієнтам, мережа АЗК прагне задовольнити інтерес і потреби сучасного покупця. Про це УНН розповіли в компанії.

WOG поділився досвідом: платити біткоінами не складно

“На сьогодні наші клієнти можуть здійснювати покупки за допомогою Webmoney, Приват24, Еasypay, або традиційно — платіжною карткою”, — розповіли в WOG.

Можливість купувати паливо за біткоіни клієнти компанії отримали з початку 2017 року.

“WOG — інноваційна компанія, тому ми намагаємося використовувати всі актуальні технологічні та digital рішення, а також активно впроваджувати їх в бізнес. Ми почали приймати криптовалюту з початку 2017 року, коли PayMaster додав таку можливість”, - уточнили в прес-службі.

Спосіб оплати за паливо криптовалютою досить простий, переконує оператор.

“Для цього покупцеві потрібно зайти в розділ ”Покупка палива онлайн“. Це можна зробити за допомогою мобільного додатку WOG, або на сайті компанії. Далі слід ввести номер своєї картки лояльності, вибрати вид палива і обсяг. Потім — потрібно вибрати спосіб оплати, в нашому випадку — це bitcoins.

Після на гаманець клієнта в додатку WOG PRIDE зараховуються літри купленого палива. Щоб ними заправитися, досить проінформувати оператора на касі про те, що ви хочете списати літри з вашої картки або з додатку”, - пояснили в компанії.

У прес-службі відзначили, що інтерес клієнтів до цієї послуги зростає.

“Хоча частка оплати в bitcoins в розрізі всіх транзакцій мінімальна, люди все частіше придивляються до цієї можливості”, — розповіли в WOG.

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