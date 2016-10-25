Wizz Air анонсировал новый маршрут из Варшавы в Киев

Как сообщается, с июля 2017 года с Варшавы в Киев можно будет летать во вторник, четверг и субботу.

Напомним, один из крупнейших бюджетных перевозчиков Европы Wizz Air объявил об открытии двух новых рейсов из Киева в Ганновер и Вроцлав.