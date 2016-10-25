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Wizz Air анонсував новий маршрут з Варшави до Києва

Wizz Air анонсував новий маршрут з Варшави до Києва

Київ • УНН

 • 8142 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Найбільша бюджетна авіакомпанія в Центральній і Східній Європі Wizz Air анонсувала новий маршрут з Варшави до Києва з липня 2017 року, передає УНН з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

Як повідомляється, з липня 2017 року з Варшави до Києва можна будет літати у вівторк, четвер та суботу.

Нагадаємо, один з найбільших бюджетних перевізників Європи Wizz Air оголосив про відкриття двох нових рейсів з Києва в Ганновер і Вроцлав.

 

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