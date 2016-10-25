Wizz Air анонсував новий маршрут з Варшави до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Найбільша бюджетна авіакомпанія в Центральній і Східній Європі Wizz Air анонсувала новий маршрут з Варшави до Києва з липня 2017 року, передає УНН з посиланням на прес-службу авіакомпанії.
Як повідомляється, з липня 2017 року з Варшави до Києва можна будет літати у вівторк, четвер та суботу.
Нагадаємо, один з найбільших бюджетних перевізників Європи Wizz Air оголосив про відкриття двох нових рейсів з Києва в Ганновер і Вроцлав.