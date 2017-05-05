WikiLeaks опубликовала новые конфиденциальные документы ЦРУ

WikiLeaks рассказывает о технологии "Архимед" (Archimedes). С помощью этой технологии, ЦРУ атакует один из компьютеров в офисе, получая над ним контроль. Из-за этого зараженный компьютер спецслужбы отслеживают другие компьютеры, подключенные к локальной сети. В частности, этот метод работает таким образом, что через браузер перенаправляет информацию на сервер ЦРУ.

Напомним, 7 марта, на сайте проекта WikiLeaks, публикующий, как утверждается, похищенные конфиденциальные и секретные электронные документы других государств или лиц, обнародовали, как там заявляют, тысячи документов о деятельности Центра кибернетической разведки Центрального разведывательного управления США.