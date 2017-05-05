WikiLeaks опублікувала нові конфіденційні документи ЦРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Сайт WikiLeaks опублікував нові документи Центрального розвідувального управління США, в яких йдеться про механізм кібератак на локальні мережі, які використовуються зазвичай в офісах. Про це повідомляється на сайті WikiLeaks, передає УНН.
WikiLeaks розповідає про технологію “Архімед” (Archimedes). За допомогою цієї технології, ЦРУ атакує один з комп’ютерів в офісі, отримуючи над ним контроль. Через цей заражений комп’ютер спецслужби відстежують інші комп’ютери, підключені до локальної мережі. Зокрема, цей метод працює таким чином, що через браузер перенаправляє інформацію на сервер ЦРУ.
Нагадаємо, 7 березня, на сайті проекту WikiLeaks, що публікує, як стверджується, викрадені конфіденційні й таємні електронні документи інших держав чи осіб, оприлюднили, як там заявляють, тисячі документів про діяльність Центру кібернетичної розвідки Центрального розвідувального управління США.