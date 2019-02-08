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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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WBA предоставила отсрочку Ломаченко для защиты своего титула

WBA предоставила отсрочку Ломаченко для защиты своего титула

Киев  •  УНН

 • 9458 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) пошла на встречу Василию Ломаченко и предоставила чемпиону в легком весе отсрочку на обязательную защиту пояса, сообщает УНН со ссылкой на "Fight Type".

Всемирная боксерская ассоциация таким образом позволила Ломаченко сначала провести бой против обладателя пояса IBF Ричарда Комми для объединения титулов.

"WBA сделала официальное заявление. Ломаченко позволили провести бой против Комми, только если он состоится в апреле. Но я считаю, что они не смогут провести этот поединок в назначенные сроки и тогда украинец будет вынужден встретиться с Кроллой. Думаю, есть большой шанс, что бой Ломаченко - Кролла состоится в апреле", - заявил промоутер Эдди Хирн.

Отметим, что Комми нокаутом победил россиянина Чаниева в бою за титул IBF, но получил травму руки.

Напомним, определился обязательный претендент на бой с Ломаченко.

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