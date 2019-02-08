WBA надала відстрочку Ломаченку на захист свого титулу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Всесвітня боксерська асоціація (WBA) пішла на зустріч Василю Ломаченку і надала чемпіону в легкій вазі відстрочку на обов'язковий захист поясу, повідомляє УНН з посиланням на "Fight Type".
Всесвітня боксерська асоціація таким чином дозволила Ломаченко спочатку провести бій проти володаря поясу IBF Річарда Коммі задля об'єднання титулів.
"WBA зробила офіційну заяву. Ломаченку дозволили провести бій проти Коммі, тільки якщо він відбудеться в квітні. Але я вважаю, що вони не зможуть провести цей поєдинок в призначені терміни і тоді українець буде змушений зустрітися з Кроллою. Думаю, є великий шанс, що бій Ломаченко - Кролла відбудеться в квітні", - заявив промоутер Едді Хірн.
Зауважимо, що Коммі нокаутом переміг росіянина Чанієва у бою за титул IBF, але отримав травму руки.
Нагадаємо, визначився обов'язковий претендент на бій із Ломаченком.