Визначився обов'язковий претендент на бій із Ломаченком
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. 31-річний Річард Коммі з Гани виборов титул нового чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі, інформує УНН.
Вже у стартовому раунді африканець відправив у нокдаун росіянина Ісу Чанієва. У другій 3-хвилинці Коммі з лівої вдруге надіслав опонента на настил рингу. Після наступного падіння росіянина рефері зупинив бій – перемога технічним нокаутом.
Таким чином, Коммі (28 виграшів при 2 поразках) став претендентом на об’єднавчий бій з чемпіоном світу за версіями WBA/WBO Василем Ломаченком з України.
Як повідомляв УНН, Коммі та Чанієв підписали угоду на бій з Ломаченком у разі перемоги в їх очному протистоянні.