Определился обязательный претендент на бой с Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. 31-летний Ричард Комми из Ганы завоевал титул нового чемпиона мира по версии IBF в легком весе, информирует УНН.
Уже в стартовом раунде африканец отправил в нокдаун россиянина Ису Чаниева. Во второй 3-минутке Комми с левой во второй раз отправил оппонента на настил ринга. После последующего падения россиянина рефери остановил бой - победа техническим нокаутом.
Таким образом, Комми (28 выигрышей при 2 поражениях) стал претендентом на объединительный бой с чемпионом мира по версиям WBA/WBO Василием Ломаченко из Украины.
Как сообщал УНН, Комми и Чаниев подписали соглашение на бой с Ломаченко в случае победы в их очном противостоянии.