Washington Post сообщила о прибытии своих журналистов в Суджу

Американское издание Washington Post опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф в субботу приехали в Суджу в сопровождении военных ВСУ, передает УНН.

Детали

«(Журналисты) О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на территорию, удерживаемую Украиной в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля и собственными глазами увидеть, в каких условиях живут оставшиеся там российские граждане», - говорится в материале.

Издание утверждает, что его журналисты опросили по меньшей мере дюжину мирных жителей Суджи.

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