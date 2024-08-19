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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Washington Post сообщила о прибытии своих журналистов в Суджу

Washington Post сообщила о прибытии своих журналистов в Суджу

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 02:19  •  11242 просмотра

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Американское издание Washington Post сообщило о визите своих журналистов в Суджу в сопровождении военных ВСУ. Журналисты опросили по меньшей мере дюжину местных жителей и задокументировали степень украинского контроля.

Американское издание Washington Post опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф в субботу приехали в Суджу в сопровождении военных ВСУ, передает УНН.

Детали

«(Журналисты) О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на территорию, удерживаемую Украиной в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля и собственными глазами увидеть, в каких условиях живут оставшиеся там российские граждане», - говорится в материале.

Издание утверждает, что его журналисты опросили по меньшей мере дюжину мирных жителей Суджи.

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