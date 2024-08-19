Washington Post сообщила о прибытии своих журналистов в Суджу
Киев • УНН
Американское издание Washington Post сообщило о визите своих журналистов в Суджу в сопровождении военных ВСУ. Журналисты опросили по меньшей мере дюжину местных жителей и задокументировали степень украинского контроля.
Американское издание Washington Post опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф в субботу приехали в Суджу в сопровождении военных ВСУ, передает УНН.
Детали
«(Журналисты) О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на территорию, удерживаемую Украиной в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля и собственными глазами увидеть, в каких условиях живут оставшиеся там российские граждане», - говорится в материале.
Издание утверждает, что его журналисты опросили по меньшей мере дюжину мирных жителей Суджи.
Пам’ятник леніну все ще стоїть у суджі – ВВС18 августа 2024, 13:52 • 93221 просмотр