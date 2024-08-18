Памятник Владимиру Ленину уже еще стоит в российской Судже в курской области, хотя и несколько дырявый из-за боевых действий. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

«Ленина декоммунизировали« - такая информация вместе с этим фото распространилась в соцсетях 16 августа. Сообщение о сносе памятника в центре города Суджа, который сейчас контролируют украинские войска, обнародовали ряд медиа, советник руководителя офиса президента Дарья Заривная и Минкульт, но вскоре его удалили.

ВВС удалось проверить эту информацию. Сообщается, что их источник в Судже прислал видео, снятое после обеда 17 августа, на котором видно: памятник - на месте, хотя и несколько дырявый из-за боевых действий.

А если бы его снесли украинцы, это было бы незаконно, утверждает член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

Я думаю, после создания военной комендатуры, комендант и его подчиненные будут следить за тем, чтобы памятники культуры любые, как бы они нам нравились или не нравились, не износились, не нарушались нормы гуманитарного права. Это может быть расценено как нарушение норм Международного гуманитарного права - сказал чиновник.

Дополнение

В понедельник, 12 августа, Украина официально признала проведение наступательной операции в курской области РФ. Чуть позже бойцы отряда спецназначения BRAVO Team выложили видео из российского города Суджа, который контролируется Силами обороны.

Українські журналісти показали репортаж із російської суджі