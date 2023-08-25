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Warner Bros откладывает выпуск фильмов "Дюна" и "Властелин колец" из-за забастовки

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Warner Bros откладывает выпуск фильмов "Дюна: Часть вторая" и "Властелин колец" из-за того, что звезды этих фильмов не смогут участвовать в рекламной кампании во время забастовки в Голливуде, сообщает Reuters, передает УНН

Детали

Студия Warner Bros решила отложить выпуск двух своих фильмов - "Дюна: Часть вторая" и "Властелин колец". Это решение было принято из-за забастовки, которая продолжается в Голливуде.

Забастовка актеров означает, что они не могут участвовать в рекламных кампаниях своих фильмов. Это может негативно повлиять на успех фильмов в прокате.

Фильм "Дюна: Часть вторая" был запланирован на выпуск в ноябре 2023 года, но теперь он выйдет в марте 2024 года. Фильм "Властелин колец" был запланирован на выпуск в апреле 2024 года, но теперь он выйдет в декабре 2024 года.

Отмечается, что это решение Warner Bros может нанести ущерб сетям кинотеатров, которые все еще пытаются оправиться от пандемии COVID-19.

Дополнение

Также известно, что количество кинопрокатов в этом году остается ниже уровня до пандемии, несмотря на выход этим летом долгожданного фильма "Оппенгеймер”.

В издании отметили, что среди других главных фильмов, которые сейчас запланированы на 2023 год, - "Марвелы" Walt Disney, приквел Lionsgate к "Голодным играм" и "Вонка" Warner Bros.

Напомним

В июле профсоюз голливудских актеров официально объявил о забастовке ввиду противостояния между голливудскими работниками и руководителями студий. Актеры требуют пересмотреть заработную плату, использование технологии искусственного интеллекта и способ распределения доходов.

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