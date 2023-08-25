Warner Bros відкладає випуск фільмів "Дюна" та "Володар перснів" через страйк
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Warner Bros відкладає випуск фільмів "Дюна: Частина друга" та "Володар перснів" через те, що зірки цих фільмів не зможуть брати участь у рекламній кампанії під час страйку у Голлівуді, повідомляє Reuters, передає УНН.
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Студія Warner Bros вирішила відкласти випуск двох своїх фільмів - "Дюна: Частина друга" та "Володар перснів". Це рішення було ухвалено через страйк, який триває в Голлівуді.
Страйк акторів означає, що вони не можуть брати участь у рекламних кампаніях своїх фільмів. Це може негативно вплинути на успіх фільмів в прокаті.
Фільм "Дюна: Частина друга" був запланований на випуск у листопаді 2023 року, але тепер він вийде у березні 2024 року. Фільм "Володар перснів" був запланований на випуск у квітні 2024 року, але тепер він вийде у грудні 2024 року.
Зазначається, що це рішення Warner Bros може завдати збитків мережам кінотеатрів, які все ще намагаються оговтатися від пандемії COVID-19.
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Також відомо, що кількість кінопрокатів цього року залишається нижчою за рівень до пандемії, попри вихід цього літа довгоочікуваного фільму "Оппенгеймер".
У виданні зазначили, що серед інших головних фільмів, які зараз заплановано на 2023 рік, - "Марвели" Walt Disney, приквел Lionsgate до "Голодних ігор" і "Вонка" Warner Bros.
Нагадаємо
У липні профспілка голлівудських акторів офіційно оголосила про страйк з огляду на протистояння між голлівудськими працівниками та керівниками студій. Актори вимагають переглянути заробітну платню, використання технології штучного інтелекту та способу розподілу прибутків.