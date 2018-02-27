WADA запретила России проводить международные спортивные соревнования - СМИ

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64301 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78704 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81421 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107691 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100487 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104602 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111563 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122804 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134340 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
WADA запретила России проводить международные спортивные соревнования - СМИ

WADA запретила России проводить международные спортивные соревнования - СМИ

Киев  •  УНН

 • 26458 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. С 1 апреля 2018 Российская Федерация лишена права на проведение международных спортивных соревнований на своей территории. Такое решение 27 февраля вынесли в Всемирное антидопинговое агентство (WADA), передает УНН со ссылкой на “REUTERS”.

Отмечается, что решение касается только новых заявок на турниры, а все утвержденные ранее соревнования в России отменены не будут.

В документе говорится, что Россия сможет вернуть право на проведение спортивных мероприятий только тогда, когда антидопинговое агентство этой страны (РУСАДА) будет восстановлено в правах. К этому времени никакие новые заявки России на проведение международных соревнований даже не будут рассмотрены. Речь идет о соревнованиях, которые будут проходить под руководством международных федераций, которые подписали кодекс WADA.

Таким образом, Россия лишилась права на проведение чемпионатов мира и Европы, этапов авто- и мотогонок (в том числе и Формулы-1), этапов Кубков мира, Универсиад и Всемирных военных игр.

Как сообщал УНН, 16 ноября совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказалась признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим международному кодексу.

Напомним, 25 сентября WADA начало проверку Российского антидопингового агентства (РУСАДА). РУСАДА с ноября 2015 года несоответствующим кодекса WADA и не функционирует в полной мере. В июне 2017 агентство получило право на планирование и сбор допинг-проб под контролем WADA и Британского антидопингового агентства.

Украинские Национальные Новости

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