WADA запретила России проводить международные спортивные соревнования - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. С 1 апреля 2018 Российская Федерация лишена права на проведение международных спортивных соревнований на своей территории. Такое решение 27 февраля вынесли в Всемирное антидопинговое агентство (WADA), передает УНН со ссылкой на “REUTERS”.
Отмечается, что решение касается только новых заявок на турниры, а все утвержденные ранее соревнования в России отменены не будут.
В документе говорится, что Россия сможет вернуть право на проведение спортивных мероприятий только тогда, когда антидопинговое агентство этой страны (РУСАДА) будет восстановлено в правах. К этому времени никакие новые заявки России на проведение международных соревнований даже не будут рассмотрены. Речь идет о соревнованиях, которые будут проходить под руководством международных федераций, которые подписали кодекс WADA.
Таким образом, Россия лишилась права на проведение чемпионатов мира и Европы, этапов авто- и мотогонок (в том числе и Формулы-1), этапов Кубков мира, Универсиад и Всемирных военных игр.
Как сообщал УНН, 16 ноября совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказалась признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим международному кодексу.
Напомним, 25 сентября WADA начало проверку Российского антидопингового агентства (РУСАДА). РУСАДА с ноября 2015 года несоответствующим кодекса WADA и не функционирует в полной мере. В июне 2017 агентство получило право на планирование и сбор допинг-проб под контролем WADA и Британского антидопингового агентства.