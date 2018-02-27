WADA заборонила Росії проводити міжнародні спортивні змагання - ЗМІ

Зазначається, що рішення стосується лише нових заявок на турніри, а всі затверджені раніше змагання в Росії скасовані не будуть.

У документі говориться, що Росія зможе повернути право на проведення спортивних заходів лише тоді, коли антидопінгове агентство цієї країни (РУСАДА) буде відновлено в правах. До цього часу ніякі нові заявки Росії на проведення міжнародних змагань навіть не будуть розглянуті. Йдеться про змагання, які проходитимуть під керівництвом міжнародних федерацій, які підписали кодекс WADA.

Таким чином, Росія позбулася права на проведення чемпіонатів світу та Європи, етапів авто- і мотогонок (в тому числі і Формули-1), етапів Кубків світу, Універсіад і Всесвітніх військових ігор.

Як повідомляв УНН, 16 листопада рада засновників Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) відмовилася визнати Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) таким, що відповідає міжнародному кодексу.

Нагадаємо, 25 вересня WADA розпочало перевірку Російського антидопінгового агентства (РУСАДА). РУСАДА з листопада 2015 року є невідповідним кодексу WADA і не функціонує повною мірою. У червні 2017 року агентство отримало право на планування і збір допінг-проб під контролем WADA і Британського антидопінгового агентства.