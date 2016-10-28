WADA признало серьезные недостатки при допинг-контроле на Олимпиаде в Рио

Об этом WADA заявил во время доклада своей независимой наблюдательной комиссии в канадском Монреале.

"Многих спортсменов, которые должны были сдать пробы, просто невозможно найти", - говорится в докладе.

Отмечено, что в некоторые дни проведения олимпиады не удавалось взять до половины запланированных проб на допинг. Планирование и поставки контроллеров материалами для работы было неэффективным. Всего было взято на 500 проб на допинг меньше, чем планировалось. Еще около сотни проб не удалось использовать, поскольку они принадлежали не тем спортсменам, что их сдали. По данным доклада, из 11300 атлетов только 3237 прошли проверку на использование запрещенных препаратов.

Как сообщал УНН ранее, окончательный отчет о допинге в России, над которым работает независимый эксперт WADA Ричард Макларен, будет представлен в начале декабря 2016 года .