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WADA визнало серйозні недоліки при допінг-контролі на Олімпіаді в Ріо

WADA визнало серйозні недоліки при допінг-контролі на Олімпіаді в Ріо

Київ • УНН

 • 6605 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) визнало наявність серйозних недоліків у організації допінг-контролю спортсменів під час літньої Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Про це WADA заявило під час доповіді своєї незалежної спостережної комісії канадському Монреалі.

“Багатьох спортсменів, які повинні були здати проби, просто неможливо було знайти”, — йдеться у доповіді.

Зазначено, що в деякі дні проведення олімпіади не вдавалося взяти до половини запланованих проб на допінг. Планування і постачання контролерів матеріалами для роботи було неефективним. Загалом було взято на 500 проб на допінг менше, ніж планувалося. Ще близько сотні проб не вдалося використати, оскільки вони належали не тим спортсменам, які їх здали. За даними доповіді, з 11300 атлетів лише 3237 пройшли перевірку на використання заборонених препаратів.

Як повідомляв УНН раніше, остаточний звіт про допінг у Росії, над яким працює незалежний експерт WADA Річард Макларен, буде представлений на початку грудня 2016 року.

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