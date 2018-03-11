WADA ищет нового производителя контейнеров для допинг-проб

Ранее швейцарская компания Berlinger сообщила, что после “стратегического решения” прекращает производство пробирок для проб. “Все более организованные формы допинг-мошенничества постоянно повышают и меняют требования к пробиркам”, — заявила руководитель компании Андреа Берлинґер. Она добавила, что такое развитие событий не только противоречит сути спорта, но и “несовместим с нашими ценностями и основными компетенциями”.

Незадолго до начала зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане выяснилось, что контейнеры от компании Berlinger полностью не защищены от внешнего воздействия. Как было обнаружено, пробирки, допущенные WADA к использованию, могли быть открыты, а затем заново закрыты бесследно. Так, 19 января лаборатория в немецком Кельне подтвердила наличие такой проблемы.

Контейнеры Berlinger считались ультрасовременными. Они были введены в обращение в сентябре 2017 года на фоне допинг-скандала вокруг российских спортсменов и должны были использоваться на Олимпиаде в Пхенчхане. После того, как стало известно о проблемах с контейнерами, руководство WADA решило вернуться к более старых моделей пробирок.

Напомним, с 1 апреля 2018 Российская Федерация лишена права на проведение международных спортивных соревнований на своей территории. Такое решение 27 февраля вынесли в Всемирное антидопинговое агентство (WADA).