WADA шукає нового виробника контейнерів для допінг-проб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA), після виявленої проблеми з контейнерами компанії Berlinger, шукає нового постачальника контейнерів для допінг-проб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Раніше швейцарська компанія Berlinger повідомила, що після “стратегічного рішення” припиняє виробництво пробірок для зберігання проб. “Дедалі більше організовані форми допінг-шахрайства постійно підвищують і змінюють вимоги до пробірок”, — заявила керівниця компанії Андреа Берлінґер. Вона додала, що такий розвиток подій не тільки суперечить суті спорту, але й “несумісний з нашими цінностями і основними компетенціями”.
Незадовго до початку зимових Олімпійських ігор у південнокорейському Пхьончхані з’ясувалося, що контейнери від компанії Berlinger не повністю захищені від зовнішнього впливу. Як було виявлено, пробірки, допущені WADA до використання, могли бути відкриті, а потім заново закриті без жодних слідів. Так, 19 січня лабораторія в німецькому Кьольні підтвердила наявність такої проблеми.
Контейнери Berlinger вважалися ультрасучасними. Вони були запроваджені в обіг у вересні 2017 року на тлі допінг-скандалу довколо російських спортсменів і повинні були використовуватися на Олімпіаді в Пхьончхані. Після того, як стало відомо про проблеми з контейнерами, керівництво WADA вирішило повернутися до старіших моделей пробірок.
Нагадаємо, з 1 квітня 2018 року Російська Федерація позбавлена права на проведення міжнародних спортивних змагань на своїй території. Таке рішення 27 лютого винесли у Всесвітньому антидопінговому агентстві (WADA).