Взят под домашний арест 13 участников стрельбы в Одессе

"По результатам рассмотрения 8 подозреваемым избрана мера пресечения в виде "ночного" домашнего ареста, то есть с 21.00 до 07.00", - говорится в сообщении.



Напомним, происшествие имело место 17 апреля 2018. Около 18.00 на территории автостоянки "ОО Защита Одесса", расположенной по ул. Люстдорфская дорога в г. Одессе. На месте происшествия правоохранители обнаружили группу лиц в балаклавах и бронежилетах, которые бегали по крыше парковки и стреляли из травматического оружия. Во время указанных событий ранения получили трое мужчин. Все они госпитализированы. По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса задержаны 13 человек.



