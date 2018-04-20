Взято під домашній арешт 13 учасників стрілянини в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Київський районний суд Одеси взяв під нічний домашній арешт 13 підозрюваних у вчиненні хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї 17 квітня. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.
"За результатами розгляду 8 підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді "нічного" домашнього арешту, тобто з 21.00 до 07.00", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, подія мала місце 17 квітня 2018 року. Близько 18.00 на території автостоянки "ГО Захист Одеса", яка розташована по вул. Люстдорфська дорога в м. Одесі. На місці події правоохоронці виявили групу осіб в балаклавах та бронежилетах, які бігали по даху парковки та стріляли з травматичної зброї. Під час вказаних подій поранення отримали троє чоловіків. Усі вони госпіталізовані. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. В порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу затримано 13 осіб.