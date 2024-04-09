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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрывная травма и не только: в результате вчерашнего обстрела Херсонщины ранен 70-летний мужчина

Взрывная травма и не только: в результате вчерашнего обстрела Херсонщины ранен 70-летний мужчина

Киев  •  УНН

9 апреля 2024, 12:34  •  7986 просмотра

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70-летний мужчина получил взрывную травму и ранение ноги после того, как оккупанты обстреляли село Козацкое Херсонской области.

В результате очередного обстрела Херсонской области ранения получил 70-летний мужчина, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Из-за российского обстрела Козацкого пострадал мужчина. Он попал под вражеский удар вчера вечером. Сегодня 70-летний пострадавший обратился за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, у местного жителя диагностировали взрывную травму и ранение ноги.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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