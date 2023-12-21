Взрывы в оккупированном Токмаке: Федоров показал последствия "хлопка" в мэрии оккупантов

Сегодня, 21 декабря, во временно оккупированном Токмаке прозвучало несколько взрывов. Как впоследствии заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров взрывы произошли в оккупационной мэрии города, об этом передает УНН.

Детали

По его словам, последствия прилета во временно оккупированном городе показали сами захватчики, не забыв уточнить, что "пострадала гражданская инфраструктура".

Сезон хлопка на ВОТ продолжается, поэтому оккупантам и коллаборационистам стоит задуматься, где лучше сидеть - в администрации поближе к прилетам или подальше - в тюрьме - подчеркнул Федоров.

Он также показал последствия взрывов вблизи мэрии оккупационной власти.

Дополнение

Несколькими часами ранее УНН сообщал о громких взрывах в оккупированном Токмаке. По словам Федорова звуки взрывов слышал весь город.

Напомним,

Ранее во временно оккупированном Мариуполе партизаны взорвали машину, в которой находился российский военный офицер одного из кавказских подразделений.

В оккупированном Мелитополе украинские партизаны взорвали поезд, которым россияне возили боеприпасы из Крыма