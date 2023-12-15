В оккупированном Мелитополе украинские партизаны взорвали поезд, которым россияне возили боеприпасы из Крыма
Киев • УНН
Украинские партизаны взорвали железнодорожный поезд с грузом для российских войск в Мелитополе, повредив пути и оборудование. Эта атака сорвала транспортировку военных грузов из Крыма и является последней в серии успешных диверсий.
Сегодня утром украинские партизаны во временно оккупированном россиянами Мелитополе взорвали железнодорожный поезд, который ежедневно возил боеприпасы и топливо для оккупантов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что россияне возили необходимые припасы из оккупированного Крыма в Мелитополь и Днепрорудный. Кроме того, в обратном пути этот поезд вывозил с временно оккупированных территорий руду, зерно и поврежденную технику.
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В результате контролируемого взрыва были повреждены железная дорога и тепловоз с вагонами. Сам взрыв произошел в 8 утра прямо под носом российских фсбшников. Сейчас оккупанты окружили место взрыва, обыскивают прилегающую местность
Дополнение
Отмечается, что сейчас оккупационная администрация пытается скрыть факт диверсии пока россияне безуспешно ищут партизан. Привлечены сотрудники фсб, предатели из полиции, кинологи с собаками и даже эксперты криминальной лаборатории.
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В Сопротивлении напомнили, что это уже одиннадцатая успешная диверсия на железной дороге за 2023 год. Предыдущий поезд Движение Сопротивления успешно взорвало 13 октября.
Представители Движения Сопротивления отмечают, что эта диверсия является далеко не последней, ведь в российской логистической модели именно железная дорога играет ключевую роль
Напомним
В Центре национального сопротивления предупредили, что на временно оккупированных территориях Украины россияне усилили меры по противодействию подполью и поиску партизан.
В оккупированном Мелитополе украинские партизаны взорвали поезд, которым россияне возили боеприпасы из Крыма
Украинские партизаны взорвали железнодорожный поезд с грузом для российских войск в Мелитополе, повредив пути и оборудование. Эта атака сорвала транспортировку военных грузов из Крыма и является последней в серии успешных диверсий.
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