Взрывы в Херсоне: в связи с российскими атаками рекомендована пройти в укрытия

Финляндия объявила о закрытии сухопутной границы с Россией до 13 декабря

Финляндия закрывает свою сухопутную границу с россией для искателей убежища до 13 декабря, позволяя подавать заявления только в аэропортах и морских портах, ссылаясь на беспокойство по поводу "гибридной деятельности" россии. Закрытие границы, которое начнется в четверг, может быть продлено, если это будет необходимо в интересах национальной безопасности.