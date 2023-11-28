Взрывы в Херсоне: в связи с российскими атаками рекомендована пройти в укрытия
Киев • УНН
В Херсоне прогремели мощные взрывы, что заставило местные власти призвать жителей искать безопасность
В Херсоне мощные взрывы. Местных жителей призывают перейти в более безопасные места. Об этом написал глава Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
В Херсоне раздаются мощные взрывы! Будьте осторожны! Перейдите в более безопасные места!
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Утром российские войска атаковали село Львов на Херсонщине. Захватчики ранили 40-летнего мужчину. Кроме того, еще один 71-летний херсонец умер в больнице после ночного обстрела дома.
Взрывы в Херсоне: в связи с российскими атаками рекомендована пройти в укрытия
В Херсоне прогремели мощные взрывы, что заставило местные власти призвать жителей искать безопасность.
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