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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрывы в Харькове: предварительно, есть попадания в одном из районов города

Взрывы в Харькове: предварительно, есть попадания в одном из районов города

Киев  •  УНН

 • 3587 просмотра

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В Харькове прогремели взрывы с попаданием в Киевском районе. Воздушные силы объявили ракетную опасность для шести областей Украины, включая Харьковскую.

В Харькове прогремели взрывы. Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно, есть попадания в Киевском районе, передает УНН.

"По предварительным данным, есть вражеское попадание в Киевском районе Харькова. Профильные службы выехали на осмотр", - сообщил Синегубов.

Добавим

Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей.

А потом появилось сообщение о баллистике на севере Харьковщины.

Вражеский дрон ударил по Харьковской области и повредил жилые дома14 дек. 2024, 13:01 • 19704 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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