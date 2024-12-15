Взрывы в Харькове: предварительно, есть попадания в одном из районов города
Киев • УНН
В Харькове прогремели взрывы с попаданием в Киевском районе. Воздушные силы объявили ракетную опасность для шести областей Украины, включая Харьковскую.
В Харькове прогремели взрывы. Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно, есть попадания в Киевском районе, передает УНН.
"По предварительным данным, есть вражеское попадание в Киевском районе Харькова. Профильные службы выехали на осмотр", - сообщил Синегубов.
Добавим
Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей.
А потом появилось сообщение о баллистике на севере Харьковщины.
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