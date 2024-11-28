Взрывы в Ивано-Франковске и Хмельницком: что известно
Киев • УНН
В Ивано-Франковске и Хмельницком слышны взрывы, о чем сообщают местные источники. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подтвердил работу ПВО в городе.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО, в Хмельницком слышны звуки взрывов, информирует "Суспільне", пишет УНН.
Детали
"В Ивано-Франковске раздаются взрывы", - указало "Суспільне".
"Внимание! Работает ПВО!"- написал Марцинкив в соцсетях.
"В Хмельницком слышны звуки взрывов", - указало "Суспільне".
Взрывы в Ивано-Франковске и Хмельницком: что известно28 нояб. 2024, 06:27 • 10603 просмотра