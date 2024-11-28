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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрывы в Ивано-Франковске и Хмельницком: что известно

Взрывы в Ивано-Франковске и Хмельницком: что известно

Киев  •  УНН

 • 10527 просмотра

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В Ивано-Франковске и Хмельницком слышны взрывы, о чем сообщают местные источники. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подтвердил работу ПВО в городе.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО, в Хмельницком слышны звуки взрывов, информирует "Суспільне", пишет УНН.

Детали

"В Ивано-Франковске раздаются взрывы", - указало "Суспільне".

"Внимание! Работает ПВО!"- написал Марцинкив в соцсетях.

"В Хмельницком слышны звуки взрывов", - указало "Суспільне".

Взрывы в Ивано-Франковске и Хмельницком: что известно28 нояб. 2024, 06:27 • 10603 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
ivano-frankovskИвано-Франковск
khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий