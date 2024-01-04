Взрывы в Белгороде: губернатор заявил о двух пострадавших

Над Белгородом российские средства ПВО якобы сбили 10 ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков со ссылкой на данные минобороны россии, передает УНН.

Детали

По предварительным данным в результате падения ракет, есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго - осколочное ранение голени. Их госпитализировали.

В городе есть повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждено более 30 автомобилей. В Белгородском районе в домовладении повреждена кровля и поврежден автомобиль говорится в сообщении Гладкова.

Напомним,

Ранее местные паблики сообщали о серии взрывов в Белгороде.