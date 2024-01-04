Вибухи у Бєлгороді: губернатор заявив про двох постраждалих
Київ • УНН
Губернатор Бєлгородської області повідомив про двох поранених після перехоплення 10 ракет; пошкоджено житлові будинки.
Над Бєлгородом російські засоби ППО нібито збили 10 ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха". Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков з посиланням на дані міноборони росії, передає УНН.
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За попередніми даними внаслідок падіння ракет, є двоє постраждалих: у одного чоловіка осколкове поранення передпліччя, у другого — осколкове поранення гомілки. Їх госпіталізували.
У місті є пошкодження у житловому секторі. Внаслідок вибуху снаряда поруч із багатоквартирним будинком вибиті вікна у кількох квартирах, пошкоджено понад 30 автомобілів. У Бєлгородському районі у домоволодінні пошкоджено покрівлю та пошкоджений автомобіль
Нагадаємо
Раніше місцеві пабліки повідомляли про серію вибухів у Бєлгороді.