У Бєгороді вибухи, є влучанні і пошкодження – ЗМІ
Київ • УНН
Вибухи в Бєлгороді призвели до пошкодження майна та утворення воронки, а в прилеглих районах діяла протиповітряна оборона.
У Бєлгороді запустили повітряну тривогу, місцеві пабліки пишуть про серію вибухів та влучання у житловий будинок, передає УНН.
Деталі
Також російська ППО працює у Новоросійську, Криму та Севастополі.
Телеграм-канал SHOT із посиланням на очевидців повідомив, що кілька снарядів потрапили подвір'ям біля житлового будинку в мікрорайоні Крейду в Білгороді.
Вибуховою хвилею перевернуто кілька авто та пошкоджено житлові будинки
Очевидці повідомляють про "приліт" на Поштовій вулиці та вулиці Макаренка у Бєлгороді. Там утворилася вирва.
Росія заявила про ракетний обстріл Бєлгородщини "Вільхою" і "Точкою-У"03.01.24, 00:47 • 34036 переглядiв