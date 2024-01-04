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29 березня, 17:57 • 168701 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 211458 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 189032 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 226178 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 197970 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 163927 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 165727 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 152971 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

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У Бєгороді вибухи, є влучанні і пошкодження – ЗМІ

У Бєгороді вибухи, є влучанні і пошкодження – ЗМІ

Київ • УНН

 • 37921 перегляди

Вибухи в Бєлгороді призвели до пошкодження майна та утворення воронки, а в прилеглих районах діяла протиповітряна оборона.

У Бєлгороді запустили повітряну тривогу, місцеві пабліки пишуть про серію вибухів та влучання у житловий будинок, передає УНН.

Деталі

Також російська ППО працює у Новоросійську, Криму та Севастополі.

Телеграм-канал SHOT із посиланням на очевидців повідомив, що кілька снарядів потрапили подвір'ям біля житлового будинку в мікрорайоні Крейду в Білгороді.

Вибуховою хвилею перевернуто кілька авто та пошкоджено житлові будинки

йдеться у повідомленні телеграм-каналу SHOT

Очевидці повідомляють про "приліт" на Поштовій вулиці та вулиці Макаренка у Бєлгороді. Там утворилася вирва.

Росія заявила про ракетний обстріл Бєлгородщини "Вільхою" і "Точкою-У"03.01.24, 00:47 • 34036 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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