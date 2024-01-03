Росія заявила про ракетний обстріл Бєлгородщини "Вільхою" і "Точкою-У"
Київ • УНН
Міністерство оборони Росії заявило, що протиповітряна оборона перехопила ракети "Вільха" і "Точка-У" над Бєлгородом, звинувативши в атаці Україну.
Міністерство оборони РФ заявило про ракетну атаку на Бєлгородську область з використанням "Вільхи" і "Точки-У", передає УНН. Традиційно в атаці звинуватили Україну.
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За інформацією, російська протиповітряна оборона нібито знищила ракету реактивної системи залпового вогню "Вільха" та оперативно-тактичний ракетний комплекс "Точка-У".
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Черговими засобами ППО дві ракети ОТРК "Точка-У" та сім ракет РСЗВ "Вільха" було знищено над Бєлгородською областю
Нагадаємо
Раніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом Росії спрацювала російська система ППО, знищивши 9 повітряних цілей.