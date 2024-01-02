Над Бєлгородом збили 9 повітряних цілей – губернатор
Київ • УНН
Російські ППО збили 9 цілей над Бєлгородом; повідомляється про незначні пошкодження, жертв немає.
Над Бєлгородом та Бєлгородським районом Росії знову спрацювала російська система ППО. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, передає УНН.
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За даними російського губернатора Гладкова, російська ППО збила 9 повітряних цілей на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки.
За попередніми даними, постраждалих немає.
У Бєлгороді є пошкодження у приватному секторі – у трьох домоволодіннях вибиті вікна. Також пошкоджено газову трубу та один легковий автомобіль. У Бєлгородському районі у трьох домоволодіннях пошкоджено покрівлю.
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2 січня ввечері у бєлгороді була бавовна: у місті лунали вибухи.
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