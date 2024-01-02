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Над Бєлгородом збили 9 повітряних цілей – губернатор

Над Бєлгородом збили 9 повітряних цілей – губернатор

Київ • УНН

 • 35625 перегляди

Російські ППО збили 9 цілей над Бєлгородом; повідомляється про незначні пошкодження, жертв немає.

Над Бєлгородом та Бєлгородським районом Росії знову спрацювала російська система ППО. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, передає УНН.

Деталі

За даними російського губернатора Гладкова, російська ППО збила 9 повітряних цілей на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки.

За попередніми даними, постраждалих немає.

У Бєлгороді є пошкодження у приватному секторі – у трьох домоволодіннях вибиті вікна. Також пошкоджено газову трубу та один легковий автомобіль. У Бєлгородському районі у трьох домоволодіннях пошкоджено покрівлю.

Нагадаємо

2 січня ввечері у бєлгороді була бавовна: у місті лунали вибухи.  

Атака на бєлгород: сім'ям загиблих виплатять по 3 млн рублів01.01.24, 21:44 • 40761 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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