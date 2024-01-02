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Бавовна у бєлгороді: у місті лунають вибухи

Київ • УНН

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У російському бєлгороді пролунали вибухи, увімкнули сирену ракетної загрози; у соціальних мережах поширюються відеозаписи вибухів.

У російському бєлгороді гучно - лунають вибухи, передає УНН із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними Telegram-каналів, у бєлгороді увімкнули сирену та повідомили про ракетну небезпеку. 

Наразі у соцмережах ширять відео, де добре чути звуки вибухів.

Нагадаємо

2 січня рф здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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