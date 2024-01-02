Бавовна у бєлгороді: у місті лунають вибухи
Київ • УНН
У російському бєлгороді пролунали вибухи, увімкнули сирену ракетної загрози; у соціальних мережах поширюються відеозаписи вибухів.
У російському бєлгороді гучно - лунають вибухи, передає УНН із посиланням на місцеві Telegram-канали.
За даними Telegram-каналів, у бєлгороді увімкнули сирену та повідомили про ракетну небезпеку.
Наразі у соцмережах ширять відео, де добре чути звуки вибухів.
Нагадаємо
2 січня рф здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну.