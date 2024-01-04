В Егороде взрывы, есть попадания и повреждения - СМИ

В Белгороде запустили воздушную тревогу, местные паблики пишут о серии взрывов и попадании в жилой дом, передает УНН.

Детали

Также российская ПВО работает в Новороссийске, Крыму и Севастополе.

Телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что несколько снарядов попали во двор возле жилого дома в микрорайоне Крейда в Белгороде.

Взрывной волной перевернуто несколько авто и повреждены жилые дома говорится в сообщении телеграм-канала SHOT

Очевидцы сообщают о "прилете" на Почтовой улице и улице Макаренко в Белгороде. Там образовалась воронка.

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