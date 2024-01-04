В Егороде взрывы, есть попадания и повреждения - СМИ
Взрывы в Белгороде привели к повреждению имущества и образованию воронки, а в близлежащих районах действовала противовоздушная оборона.
Погода на выходные: снег, гололед и морозы до 25° мороза
Украина готовится к суровым погодным условиям со снегом, гололедом и морозами до -25°C, поскольку арктический воздух надвигается с севера Европы.
Волонтеры из Крыма разработали дрон "Канюк" для ВСУ
Крымские волонтеры разработали для украинских военных беспилотник "Канюк" с дальностью полета 70 км и скоростью 300 км/ч, способный нести заряды для РПГ.
Словакия передает Украине гуманитарную помощь на более 203 тысяч евро
Словакия приняла решение предоставить Украине гуманитарную помощь на общую сумму 203 492 евро.
Сумщина: россияне обстреляли пять громад в приграничной зоне
Российские войска 10 раз атаковали Сумскую область, вызвав 38 взрывов и задев пять общин.
россияне запустили три группы "шахедов" - Воздушные Силы
Российские войска запустили три группы ударных беспилотников на территорию Украины, нацелившись на районы Николаевской и Херсонской областей.
Зеленский и Мелони обсудили совместное производство оружия
Зеленский и Мелони обсудили совместное производство вооружений и оборонное сотрудничество для укрепления не только своих стран, но и европейской безопасности. Они также обсудили подготовку к встрече, посвященной мирным усилиям Украины.
Уровень ракетной опасности вырос: оккупанты вывели на боевое дежурство фрегат с 8 "Калибрами"
Силы обороны юга сообщают о повышенной ракетной угрозе, поскольку российский фрегат "адмирал Макаров" с 8 ракетами "Калибр" сейчас находится на боевом дежурстве.
Ракетный удар рф по Харькову: от ранений умерла заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко
Украинская артистка Виктория Тимошенко умерла от ранений после ракетного обстрела в Харькове. Она была известной актрисой с весомым наследием.
Масштабное ДТП под Киевом: столкнулись 6 авто, движение в направлении Чернигова затруднено
Столкновение шести автомобилей вблизи Броваров на трассе Киев-Чернигов привело к осложнению движения. На месте происшествия работает патрульная полиция.