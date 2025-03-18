Взрывы раздаются в Киеве и области, работает ПВО
Киев • УНН
В Киеве и Киевской области зафиксированы вражеские БПЛА, работают силы ПВО. Жителей призывают находиться в укрытиях.
В Киеве и области раздаются взрывы, работают силы ПВО, передает УНН.
В Киеве работает ПВО! Будьте в укрытиях!
В Воздушных силах ранее предупредили столицу об угрозе ударных беспилотников.
Киев - в воздушном пространстве ударные БпЛА! До отбоя не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и оставайтесь в укрытиях
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В Киевской области также работают силы ПВО.
"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - сообщили в Киевской ОВА.
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