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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16381 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Взрывы раздаются в Киеве и области, работает ПВО

Киев • УНН

 • 33194 просмотра

В Киеве и Киевской области зафиксированы вражеские БПЛА, работают силы ПВО. Жителей призывают находиться в укрытиях.

Взрывы раздаются в Киеве и области, работает ПВО

В Киеве и области раздаются взрывы, работают силы ПВО, передает УНН.

В Киеве работает ПВО! Будьте в укрытиях! 

- сообщил председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Воздушных силах ранее предупредили столицу об угрозе ударных беспилотников.

Киев - в воздушном пространстве ударные БпЛА! До отбоя не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и оставайтесь в укрытиях 

- указано в сообщении.

Добавим

В Киевской области также работают силы ПВО.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - сообщили в Киевской ОВА.

путин поддержал предложение о взаимном отказе рф и Украины на 30 дней от ударов по энергетике - росСМИ18.03.25, 19:31 • 104376 просмотров

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