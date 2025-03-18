Вибухи лунають у Києві та області, працює ППО
Київ • УНН
У Києві та Київській області зафіксовано ворожі БпЛА, працюють сили ППО. Жителів закликають перебувати в укриттях.
У Києві та області лунають вибухи, працюють сили ППО, передає УНН.
У Києві працює ППО! Будьте в укриттях!
У Повітряних силах раніше попередили столицю про загрозу ударних безпілотників.
Київ - в повітряному просторі ударні БпЛА! До відбою не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та залишайтесь в укриттях
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У Київській області також працюють сили ППО.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - повідомили в Київській ОВА.
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ18.03.25, 19:31 • 104378 переглядiв