Взрыв в супермаркете АТБ в Чернигове - в полиции и сети назвали причину

Взрыв накануне в супермаркете АТБ в Чернигове, предварительно, произошел во время отражения вражеской атаки на город, сообщили в полиции и пресс-службе сети АТБ, пишет УНН.

Предварительно установлено, что взрыв в супермаркете произошел во время отражения вражеской атаки на Чернигов - сообщили в полиции.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Как рассказали в пресс-службе сети АТБ, "следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и криминалисты, прибывшие на место, предварительно установили, что причиной стал небольшой опасный предмет, который во время отражения вражеской дроновой атаки на Чернигов упал, пробил крышу магазина и сдетонировал на полу". "Что именно это был за предмет, эксперты пока еще выясняют, однако, по предварительным данным понятно, что он имел довольно небольшую взрывную силу", - сообщили в сети АТБ.

Указано, что "сейчас ситуация полностью под контролем, торговый зал магазина тщательно обследован".

22 марта около полудня в магазине АТБ в Чернигове произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека.

