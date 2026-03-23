Вибух у супермаркеті АТБ у Чернігові - у поліції та мережі назвали причину
Київ • УНН
Під час відбиття дронової атаки невідомий предмет пробив дах супермаркету та здетонував. Внаслідок інциденту в магазині постраждало четверо людей.
Вибух напередодні в супермаркеті АТБ у Чернігові, попередньо, стався під час відбиття ворожої атаки на місто, повідомили у поліції та пресслужбі мережі АТБ, пише УНН.
Наразі тривають слідчі дії.
Як розповіли у пресслужбі мережі АТБ, "слідчо-оперативна група, наряди патрульної поліції, вибухотехніки та криміналісти, які прибули на місце, попередньо встановили, що причиною став невеликий небезпечний предмет, який під час відбиття ворожої дронової атаки на Чернігів впав, пробив дах магазину та здетонував на підлозі". "Що саме це був за предмет, експерти поки ще з’ясовують, однак, за попередніми даними зрозуміло, що він мав доволі невелику вибухову силу", - повідомили в мережі АТБ.
Вказано, що "наразі ситуація повністю під контролем, торговельний зал магазину ретельно обстежено".
Доповнення
22 березня близько опівдня в магазині АТБ у Чернігові стався вибух, внаслідок якого постраждало четверо людей.
У чернігівському магазині мережі АТБ стався вибух - що відомо22.03.26, 14:22 • 10700 переглядiв