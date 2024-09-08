Взрыв в столичном Голосеевском районе: поисково-спасательные работы завершены
Киев • УНН
На территории АТП в Голосеевском районе Киева завершены поисково-спасательные работы после взрыва. Обнаружены тела двух погибших, причина взрыва устанавливается, здание частично разрушено.
На территории АТП в Голосеевском районе, где сегодня произошел взрыв, завершились поисково-спасательные работы. Об этом сообщил начальник Киевской МВА Сергей Попко, передает УНН.
"На месте происшествия обнаружены тела 2-х погибших. Специалисты работают над установлением причины взрыва", - сообщил Попко.
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Напомним
На территории АТП в Голосеевском районе произошел взрыв неизвестного пока происхождения. Вследствие чего двухэтажное здание 40 х 100 м. было частично разрушено. Без пожара. Предварительно, обнаружили двух погибших.