Вибух у столичному Голосіївському районі: пошуково-рятувальні роботи завершено
Київ • УНН
На території АТП в Голосіївському районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи після вибуху. Виявлено тіла двох загиблих, причина вибуху встановлюється, будівля частково зруйнована.
На території АТП в Голосіївському районі, де сьогодні стався вибух, завершилися пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомив начальник Кивїської МВА Сергій Попко, передає УНН.
"На місці події виявлено тіла 2-х загиблих. Спеціалісти працюють над встановленням причини вибуху", - повідомив Попко.
Будівля не газифікована: вибух у Голосіївському районі не повʼязаний з роботою систем газопостачання - КМДА08.09.24, 16:26 • 29771 перегляд
Нагадаємо
На території АТП в Голосіївському районі стався вибух невідомого поки походження. Внаслідок чого двоповерхова будівля 40 х 100 м. була частково зруйнована. Без пожежі. Попередньо, виявили двох загиблих.