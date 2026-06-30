Взрыв в Монако: появилась реакция посольства Украины во Франции

Фото: nicematin.com

Посольство Украины во Франции по поводу взрыва в Монако заявило, что "направило запросы на информацию в соответствующие органы относительно взрыва, который произошел вечером 29 июня в Монте-Карло", сообщает Nice-Matin, пишет УНН.

Детали

В ответ на обращение посольство Украины во Франции заявило, что "направило запросы на информацию в соответствующие органы относительно взрыва, который произошел вечером 29 июня в Монте-Карло".

"По предварительным сообщениям, около 21:00 камеры видеонаблюдения, расположенные у входа жилого дома в Монако, зафиксировали неизвестное лицо, а затем взрыв рюкзака, который это лицо оставило на месте происшествия", – продолжили в посольстве, описывая последовательность событий: "Правоохранители немедленно активировали экстренные меры. Поиски подозреваемого продолжаются. Прокуратура Монако начала расследование, и в настоящее время определяется правовая квалификация событий".

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По данным местных служб экстренной помощи, в результате взрыва пострадали три человека. Они являются членами одной семьи украинского происхождения. Окончательная идентификация пострадавших в настоящее время проводится официальными каналами. Информация об их возможной украинской национальности проверяется.

По сообщениям СМИ, среди раненых был украинский строительный магнат Вадим Ермолаев.

"С целью быстрого выяснения обстоятельств инцидента и предоставления необходимой консульской и правовой помощи", посольство заявило, что "установило прямой контакт с представителями полиции Монако, больницы, куда госпитализировали пострадавших, и судебных органов".

Дипломаты посольства Украины и генерального консульства Украины в Лионе посетили место взрыва и учреждения, где лечатся пострадавшие.