Взрыв в Монако расследуют как покушение на убийство, а не террористический акт - прокурор

Фото: nicematin.com

Полиция Монако начала расследование покушения на убийство по факту взрыва в княжестве в понедельник, в результате которого пострадали три человека, включая, как сообщается, украинского магната, но не квалифицирует его как террористический акт, заявил главный прокурор Монако Стефан Тибо во вторник, пишет УНН со ссылкой на AP.

Исходя из информации, которой я располагаю, это нападение нельзя классифицировать как террористическое - как цитирует Nice-Matin, сказал Стефан Тибо.

Детали

Подозреваемый, установивший взрывное устройство, действовал один и остается на свободе, сообщил журналистам прокурор Стефан Тибо. Мотив остается неясным.

Как указывает Nice-Matin, предварительное расследование проводится по обвинениям в "покушении на убийство и размещении взрывчатых веществ или устройств в общественном месте".

Одна из трех пострадавших - "женщина, состояние которой угрожает жизни", сказал прокурор. Другой - мужчина, состояние которого уже не угрожает жизни, и ребенок, жизни которого ничего не угрожает, сказал он. Он не назвал их личности.

Подозреваемый в нападении сбежал в соседнюю Францию, сообщили власти.

Подозреваемый во взрыве в Монако сбежал во Францию - СМИ

По сообщениям СМИ, среди пострадавших был украинский строительный магнат Вадим Ермолаев.

Пострадавшая женщина проходит лечение в больнице в Ницце, сообщил во вторник французскому новостному телеканалу LCI ​​Кристоф Мирман, государственный министр Монако. Ее партнер и 13-летний ребенок получили менее серьезные травмы, но остаются в больнице, добавил он.

Взрыв произошел около 21:00 в понедельник у входа в жилой дом недалеко от французской границы.

Правоохранители были развернуты во вторник утром в Монако и окрестных районах. Власти Франции и Монако разыскивают неустановленного подозреваемого, мотив которого расследуется, сообщили правоохранители.

Согласно записям с камер наблюдения, трое жертв "очевидно мирно возвращались домой" ранним вечером, сказал Мирман. "Они попали под взрыв, когда переступали порог своего многоквартирного дома", – сказал он.

Жертвы являются "обычными" жителями Монако, но власти пока не знают, угрожали ли семье в прошлом, сказал Мирман.

"Похоже, что семья была целенаправленной мишенью, - подчеркнул он, отметив, что вероятный преступник "несколько раз обошел район, ожидая жертв", согласно записям с камер наблюдения. - За несколько минут до взрыва он, очевидно, ждал жертв".

На вопрос, известно ли что-то больше о типе использованной взрывчатки, Стефан Тибо указал, как пишет Nice-Matin, что это "расследуется".

Представитель национальной полиции Франции заявил, что подозреваемого разыскивают.

Взрыв в Монако произошел из-за посылки с бомбой - СМИ