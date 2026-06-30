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Подозреваемый во взрыве в Монако сбежал во Францию - СМИ

Киев • УНН

 • 2404 просмотра

Три человека, включая ребенка, пострадали от взрыва в Монако. Подозреваемый, по сообщениям, сбежал во Францию, его разыскивают полиция Франции и Монако.

Подозреваемый во взрыве в Монако сбежал во Францию - СМИ

Подозреваемый во взрыве взрывного устройства, в результате которого были серьезно ранены три человека в жилом доме в Монако, сбежал во Францию, сообщили местные власти, передает CBS News, пишет УНН.

Детали

Французские и украинские СМИ сообщали, что пострадали украинский магнат и его семья.

Нападение в понедельник вечером потрясло элитное княжество на побережье Средиземного моря. Лидер Монако, принц Альбер II, назвал это "отвратительным поступком" и заявил, что все службы страны мобилизованы для обеспечения безопасности.

Власти Франции и Монако разыскивают нападавшего, мотивы которого расследуются, сообщил журналистам самый высокопоставленный чиновник правительства Монако, государственный министр Кристоф Мирман.

Взрыв произошел около 21:00 по местному времени у входа в резиденцию недалеко от французской границы, в результате чего пострадали двое взрослых и ребенок, которых доставили в больницы во Франции, сказал он.

В Монако произошел взрыв: СМИ сообщают, что вероятной целью был бывший украинский олигарх30.06.26, 01:05 • 16954 просмотра

"Подозреваемый пересек границу с Францией пешком и был идентифицирован с помощью видеонаблюдения в Монако и соседнем французском городе Босолей", сообщил Мирман.

Представитель французской национальной полиции заявил, что французская полиция разыскивает подозреваемого и поддерживает расследование, но не стал уточнять детали.

Французские и украинские СМИ идентифицировали одного из пострадавших как украинского строительного магната Вадима Ермолаева.

Как отмечает Nice-Matin, полиция Монако работала всю ночь над расследованием, в частности над определением типа взрывного устройства. Подозреваемого - подозрительного мужчину в темном топе и шляпе - заметили камеры видеонаблюдения в городе Босолей, прежде чем полиция потеряла его след на глухой улице. По состоянию на утро вторника его все еще активно разыскивали.

По данным источника Nice-Matin, близкого к расследованию, трое пострадавших от взрыва живы. Всех троих доставили в больницы Ниццы в понедельник вечером службами неотложной медицинской помощи (SMUR) Ниццы и Монако, сначала в критическом состоянии, прежде чем одного из пострадавших переквалифицировали как имеющего менее серьезные травмы. "Женщина, у которой взрывом были частично оторваны нижние конечности, находится в наиболее критическом состоянии. Ее личность пока не разглашается", пишет издание.

Юлия Шрамко

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