В Монако произошел взрыв: СМИ сообщают, что вероятной целью был бывший украинский олигарх

В жилом доме в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщают BFM TV, Monaco-Matin и Nice Matin, пишет УНН.

Детали

По информации французских СМИ, среди пострадавших есть граждане Украины. По данным Nice Matin, ранения получили мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток. Все они, вероятно, являются членами одной семьи.

В то же время источник украинских медиа утверждает, что взрыв, вероятно, был покушением на бывшего украинского бизнесмена и олигарха Вадима Ермолаева.

По предварительным данным, неизвестный оставил у вестибюля дома сумку со взрывчаткой, после чего скрылся. Правоохранители разыскивают подозреваемого. Официального подтверждения информации о возможной цели нападения пока нет.

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