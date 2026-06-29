Готовили покушение на военного в центре Киева - СБУ задержала двух агенток рф
Киев • УНН
Контрразведка СБУ предотвратила теракт в Киеве, задержав двух агенток рф, которые планировали взорвать военнослужащего возле Майдана Независимости. Одна из них изготовила бомбу по инструкции российского куратора, другую завербовали из-за долгов.
Контрразведка СБУ сорвала очередную попытку россиян совершить теракт в Киеве. Были задержаны две агентки спецслужб рф, которые готовили покушение на украинского военного, сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
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Как установило следствие, злоумышленницы планировали взорвать военнослужащего в его автомобиле, который находился возле пешеходной зоны Майдана Независимости. Одна из них должна была заложить взрывчатку под авто и дистанционно подорвать его.
Сотрудники СБУ еще до закладки взрывчатки обнаружили установленный на автомобиле военного GPS-трекер. Впоследствии обеих злоумышленниц были задержаны: одну - "на горячем", когда она пришла забирать из схрона самодельную бомбу, другую - по месту жительства, где обнаружили почти 6 кг взрывчатых веществ.
Следователи установили, что женщины действовали порознь. Их завербовали через знакомых, которые сотрудничают с российскими спецслужбистами.
Одной из задержанных оказалась безработная жительница Сумщины, которая за обещание "легких заработков" прибыла в Киев, поселилась в гостинице и изготовила самодельное взрывное устройство по видеоинструкции от российского куратора
Еще одной из задержанных оказалась завербованная россиянами бывшая владелица кондитерского магазина в Севастополе. Когда ее бизнес не удался, российские спецслужбисты предложили вытащить ее из долгов в обмен на сотрудничество.
Задержанным сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях
военного положения);
- ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 258 (пособничество в совершении
террористического акта);
- ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 258 (приготовление к
совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение взрывного
устройства);
- ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывного
устройства).
В настоящее время задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним
Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали двух агентов российских агентов, которые готовили подрыв одного из административных зданий в центре Киева.