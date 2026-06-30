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Взрыв в Монако произошел из-за посылки с бомбой - СМИ

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Взрыв в Монако произошел из-за посылки с бомбой, ранены супружеская пара и подросток. Источник сообщил, что одним из раненых является украинский олигарх Вадим Ермолаев.

Взрыв в Монако произошел из-за посылки с бомбой - СМИ
Фото: nicematin.com

Взрыв в Монако в понедельник произошел из-за посылки с бомбой, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Супружеская пара и подросток получили ранения в результате взрыва, который произошел около 21:00 по местному времени в жилом доме на улице недалеко от границы с Францией.

Источник, близкий к расследованию, попросивший не называть его имени, сообщил AFP, что "одним из раненых был украинский олигарх Вадим Ермолаев".

Князь Монако Альбер II назвал инцидент "ужасным преступлением" и "шоком для всей монегасской общины".

Помощник министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса заявил, что полиция работает, "чтобы найти преступника, который сбежал".

Подозреваемый во взрыве в Монако сбежал во Францию - СМИ30.06.26, 10:21 • 2412 просмотров

Пара в возрасте от 50 до 60 лет получила травмы, угрожающие жизни, в то время как 13-летний подросток получил менее серьезные травмы в результате взрыва, сообщил государственный министр Монако Кристоф Мирман, не раскрывая их личностей.

Он сказал, что подросток "весьма вероятно, был родственником" пары.

Фотограф AFP на месте происшествия видел усиленное присутствие полиции, доступ к территории был оцеплен, а над головой кружил вертолет.

На месте происшествия было размещено около 50 пожарных и 80 сотрудников службы безопасности.

Государственный прокурор Стефан Тибо заявил, что подозреваемый оставил сумку или пакет в вестибюле здания перед тем, как уйти.

Он добавил, что на данный момент нет ничего, что указывало бы на причину, почему здание могло быть мишенью.

Правительство Монако заявило, что "сильный взрыв" был вызван "посылкой-бомбой".

"Подозреваемого было видно на видеонаблюдении, когда он убегал в направлении муниципалитета Босолей во Франции", - говорится в сообщении в X.

Мирман сказал, что свидетели предоставили информацию для идентификации подозреваемого.

Взрывное устройство, вероятно, содержало болты и картечь, сказал Мирман.

Службы экстренной помощи оказали медицинскую помощь четырем другим людям от шока и порезов от разбитых во время взрыва окон, сказал он.

"Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда такой акт произошел в княжестве", - добавил он.

Мирман заявил на пресс-конференции поздно вечером в понедельник, что разведывательные службы работают над тем, чтобы понять прошлое пострадавших и "определить, могут ли другие сталкиваться с конкретными угрозами".

Он сказал, что прокурор проведет еще один брифинг для прессы во вторник.

Юлия Шрамко

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