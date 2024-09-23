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Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский

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Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений
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В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт
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Накануне международного аудита адвокаты все чаще заявляют о политической ангажированности НАБУ
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрыв в Харькове: враг нанес удар по лесополосе, тип оружия устанавливается

Взрыв в Харькове: враг нанес удар по лесополосе, тип оружия устанавливается

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 15:20  •  10473 просмотра

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Армия рф нанесла удар по лесополосе в окрестностях Харькова. По сообщению председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, пока пострадавших нет, тип использованного оружия устанавливается.

Армия рф нанесла удар по лесополосе в окрестностях Харькова, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"Враг нанес удар по лесополосе в окрестностях Харькова. На эту минуту без пострадавших. Тип использованного оккупантами оружия устанавливается", - сообщил Синегубов.

Оккупанты нанесли удар по пригороду Харькова - мэр Терехов23 сентября 2024, 14:54 • 10441 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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igor-terekhovИгорь Терехов
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