Взрыв в Харькове: враг нанес удар по лесополосе, тип оружия устанавливается
Киев • УНН
Армия рф нанесла удар по лесополосе в окрестностях Харькова. По сообщению председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, пока пострадавших нет, тип использованного оружия устанавливается.
Армия рф нанесла удар по лесополосе в окрестностях Харькова, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
"Враг нанес удар по лесополосе в окрестностях Харькова. На эту минуту без пострадавших. Тип использованного оккупантами оружия устанавливается", - сообщил Синегубов.
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