Оккупанты нанесли удар по пригороду Харькова - мэр Терехов

Удар оккупантов пришелся по близкому пригороду Харькова. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

«Предварительно - удар пришелся по близкому пригороду. Будьте осторожны и по возможности в укрытиях - враг может повторить пуски КАБов», - сообщил Терехов.

Ранее

Городской голова Харькова сообщил, что в городе слышны взрывы.