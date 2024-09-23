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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты нанесли удар по пригороду Харькова - мэр Терехов

Оккупанты нанесли удар по пригороду Харькова - мэр Терехов

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 14:54  •  10138 просмотра

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Российские оккупанты атаковали близкий пригород Харькова. Мэр Игорь Терехов призвал жителей быть осторожными и находиться в укрытиях из-за возможности повторных ударов.

Удар оккупантов пришелся по близкому пригороду Харькова. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

«Предварительно - удар пришелся по близкому пригороду. Будьте осторожны и по возможности в укрытиях - враг может повторить пуски КАБов», - сообщил Терехов.

Ранее

Городской голова Харькова сообщил, что в городе слышны взрывы.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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