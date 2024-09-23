Оккупанты нанесли удар по пригороду Харькова - мэр Терехов
Киев • УНН
Российские оккупанты атаковали близкий пригород Харькова. Мэр Игорь Терехов призвал жителей быть осторожными и находиться в укрытиях из-за возможности повторных ударов.
Удар оккупантов пришелся по близкому пригороду Харькова. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
«Предварительно - удар пришелся по близкому пригороду. Будьте осторожны и по возможности в укрытиях - враг может повторить пуски КАБов», - сообщил Терехов.
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Городской голова Харькова сообщил, что в городе слышны взрывы.